Ein Herz für Tiere

Um nur einige Beispiele zu nennen, was in meiner mobilen Tierheilkundepraxis zum Einsatz kommt und mit welchen Tieren ich mich beschäftige. Die Tiernaturheilkunde ist mehr als nur hier oder da ein Pülverchen zu verabreichen. Für mich steht an erster Stelle die Diagnostik, um ein genaues Bild des Geschehens zu bekommen. Die Vorgeschichte ist ebenfalls ein Teil meiner Befunderhebung, denn gerade in der Homöopathie ist es wichtig, den Standard zu kennen, um die Abweichungen zu bemerken. Dies können so Kleinigkeiten sein, wie ein Hund, der morgens nicht mehr auf die Gassirunde möchte, sondern plötzlich zum Langschläfer wird.