Weihnachtsengel

Dieser Tage tuckerten 10.000 Landwirte durch die Bundeshauptstadt, auch in Passau und Herrsching wurden schon verärgerte Bauern gesichtet. Klar, dass die Bayerische Staatsregierung sich nun berufen fühlt, zwischen Stadt und Land zu vermitteln. Unser Vorschlag: Nehmt Hans Well und seine Wellbappn in die Kommission auf! Warum? Einfach mal in deren neue Scheibe „Didl-Dudl“ reinhören! Da geht’s um Stadt und Land, um den Milchkuhbauern, der dank Veganern zum Glyphosat-Trinker wird. Um Olching, die „Perle vom Amperland“, das die Wellbappn auf eine ästhetische Stufe mit Gilching stellen. Oder auch um gefährdete Arten wie die Nachtigall und die Tachtigall. Hans Well (66) tourt seit Jahrzehnten durch Städte und Länder, seine Kinder Sarah (28), Tabeah (27) und Jonas (24) sind am Rande der Metropolregion aufgewachsen. Die Wellbappn wissen also, worüber sie singen und spielen. Manchmal im rasanten Gstanzl-Format, manchmal im sehr bairischen Reggae-Rhythmus. Immer mit Wortwitz, Tuba, Quetsch‘n und Lust an der Pointe. Klar, dass die Wellbappn sich auch an ihren Lieblingen wie Söder, Dobrinth und Seehofer wetzen. Nur der Scheuer Andi hat es noch nicht in Wellbappn-Olymp geschafft. Egal, der ist demnächst vermutlich eh ein Minister a.D. und trinkt dann Paulaner-Bier im Regenwald.