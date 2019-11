Auftakt mit dem Reggae-Achter

Die Münchner Band Jamaram füllt das

nagelneue Beccult mit ihrer Live-Show voller

Lebensfreude



Die mit dem Kulturpreis des Landkreises Starnberg ausgezeichnete Band Jamaram wird am Freitag, 15. November um 21 Uhr live im Beccult spielen. Sie ist mit neuem Album und neuer Show auf Tour! „To The Moon And The Sun“ nennt sich der 2019er Longplayer der Reggaenauten um Captain Tom Lugo, die ohne Pause seit zwei Jahrzehnten im Reggaeuniversum mit ihrem Spaceship Jamaram zu neuen Galaxien unterwegs sind. Im Gepäck hat der als unsinkbar geltende Reggae-Achter diesmal neben dem aktuellen Album „To The Moon And The Sun“, diverser Video-Singles („Diamond Girl“ und „Outside“) und einer wie gewohnt umwerfenden Live-Show auch die gerade erfolgreich absolvierte Teilnahme am Primetime-Format des Fernsehsenders Pro 7„My Hit. Your Song“.