Kulturbogen

In the End of the Night: Das norwegische Oddgeir Berg Trio verbindet die Jazztradition Skandinaviens mit sphärischen Klängen und unaufdringlichen Klangexperimenten. Erst „Before Dawn“, jetzt „In the End of the Night“ – die beiden ersten Platten des Trios spielen eigentlich zur selben Uhrzeit: Den Stunden vor dem Anbruch des Tages, der Phase des unwirklichen Hinausgleitens aus der Nacht. Nicht einmal ein Jahr ist es her, dass das Oddgeir Berg Trio sein Debüt vorgelegt hat. Hinter dem Projekt stecken drei gewachsene Session-Musiker – Oddgeir Berg (piano, keys), Karl-Joakim Wislöff (bass), Klaus Blomvik (drums) – die in ihrer norwegischen Heimat bereits mit einigen der größten Namen gespielt haben. Der Mut zum Ausbruch hat sich bezahlt gemacht: „Before Dawn“ erhielt weltweit Zuspruch. Musikalisch ist beim zweiten Album vieles beim Alten geblieben. Ein ebenso privater wie cinematischer Klang, unterschwellige Grooves. Die bittersüße Harmonik und das Schwebende in Berg‘s Klavierton. Dennoch hält dieses Album mehrere Überraschungen parat.