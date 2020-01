Wir über uns

Eine weitere Ladestation für E-Bikes gibt es am „aquariUSH“. Sie befindet sich direkt neben dem Haupteingang des aquariUSH und bietet drei Lademöglichkeiten. Während der Öffnungszeiten des „aquariUSH“ kann man hier schnell, kostenlos und einfach Akkus aufladen und wenn man will, kann man in der Zwischenzeit schwimmen oder saunieren. Auch hier wird Service großgeschrieben. Passende Ladekabel können am „aquariUSH“ gegen Pfand ausgeliehen werden. Man kann sie aber auch kaufen. Den Öko-Strom für die Ladestation liefern die Windenergie und die Photovoltaikanlagen am „aquariUSH“.





Geht einem beim Radeln mal die Luft aus, ist das in Unterschleißheim auch kein Problem. Vor allem, wenn man selbst keine Luftpumpe dabeihat. Eine öffentliche Luftpumpe befindet sich am Rathaus (Rathausplatz 1, Ausgang Raiffeisenstraße). Die mechanische Fahrradpumpe wird mit dem Fuß bedient. Ein Adapter stellt sicher, dass alle gängigen Fahrradventile passen.