Veithec Maschinenbau

Als modernes Unternehmen hat sich Veithec Maschinenbau auf dem Fertigungssektor positioniert. 2000 begann Veithec als Garagenwerkstatt mit einfachsten Produktionsmitteln. Am Anfang war nur der Handel mit Maschinenteilen unser Aufgabenbereich. Heute sind wir besonders stolz darauf, das komplette Know-how unter dem Firmendach Veithec Maschinenbau zu haben. Durch die beiden Standorte in Hemau bei Regenburg und Sauerlach nahe München reicht unser Gesamtprogramm in der Fertigung von einfachsten Einzelteilen bis hin zu komplexen Baugruppen. Durch unsere langjährige Erfahrung und konsequente Beachtung von höchster Qualität und Termintreue fertigen wir heute für viele namhafte Kunden in ganz Deutschland, in der Schweiz und in Frankreich. Wir sind zertifiziert nach DIN-ISO 9001: 2000. Durch diese Philosophie entstanden langjährige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen zu zahlreichen Unternehmen. Diesem besonderen Partnergedanken gilt unser Einsatz auch in Zukunft.