Die größte Genossenschaftsbank in Bayern in Aying-Großhelfendorf

Wir sind nah bei unseren Kunden als fairer und verlässlicher Partner. Mit erstklassigem Service und hochwertiger Beratung sichern wir das Vertrauen unserer Kunden“, so Anton Schwaiger, Geschäftsstellenleiter der Volksbank Raiffeisenbank in Aying-Großhelfendorf. Die Genossenschaftsbank in Aying-Großhelfendorf gehört seit 2017 zur Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG, der größten Primärgenossenschaft in Bayern. In rund 60 Geschäftsstellen steht die Bank von Montag bis Freitag, von 8 bis 20 Uhr für die genossenschaftliche Beratung zur Verfügung. Der Kunde steht dabei mit seinen Zielen und Wünschen im Mittelpunkt. Für eine ganzheitliche, ehrliche und verständliche Beratung wird sich Zeit genommen, bis die individuellen Bedürfnisse des Kunden genau bekannt sind, um dann ein genau auf den Kunden zugeschnittenes Finanzkonzept zu erarbeiten. So konnte die Bank auf der Plattform www.gute-banken.de eine Empfehlungsquote von aktuell 96 Prozent erreichen. Durch die zahlreichen und modernen Kommunikationskanäle kann man sich zudem von einem umfangreichen Service überzeugen lassen. Zum einen ist man mit dem Online-Banking flexibel und kann jederzeit Bankgeschäfte erledigen. Zum anderen bewahrt die Volksbank Raiffeisenbank den persönlichen Kontakt. Ob persönlich vor Ort, telefonisch im „KundenServiceCenter“, unterwegs mit der „VR-BankingApp“ sowie per Whatsapp oder ihren Social-Media-Kanälen. Im Online-Service der Homepage www.vb-rb.de bieten sie eine Chatfunktion an, bei der ein persönlicher Ansprechpartner für Fragen und Aufträge zur Verfügung steht.