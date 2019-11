Garchinger Vorweihnacht

Geöffnet ist der vorweihnachtliche Markt am Freitag von 13 bis 21 Uhr, am Samstag von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Eröffnet wird der Markt traditionell vom Ersten Bürgermeister der Stadt, Dietmar Gruchmann am Freitag um 18 Uhr, begleitet von stimmungsvoller Musik des Garchinger Blasorchesters. Am Samstag umrahmt der Musical-Chor der Musikschule Garching (Leitung Christian Bauer) den vorweihnachtlichen Markt. Am Sonntag übernehmen die Bläser der Blechbläserklasse der Musikschule (Leitung Holger Hochmuth) die musikalisch-festliche Umrahmung.