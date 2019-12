Alles für das Festmenü

An Weihnachten muss alles perfekt sein? Von wegen!

Es ist wirklich nicht dramatisch, wenn in der Küche zum Fest der Liebe mal ein Malheur passiert. Wer kein Sternekoch ist, aber doch gerne Freunde und Familie an Weihnachten um sich hat, sollte sich zunächst einmal nicht zu viel vornehmen. „Einfach“ ist auf keinen Fall mit „schlecht“ gleichzusetzen!

Und so geht’s ein wenig unkomplizierter: Eine Suppe zur Vorspeise. Sie lässt sich am Tag vorher gut zubereiten. Flädle oder andere Einlagen können ebenfalls am Tag vorher fertiggemacht und müssen nur noch in der Suppe erwärmt werden. Ein Salat vorneweg ist ebenfalls keine schlechte Wahl, das Putzen und Arrangieren der Salatblätter auf dem Teller kostet aber eine gewisse Zeit. Wer keine Lust auf Braten hat, möchte es vielleicht mal mit der fleischlosen Alternative Tofu probieren: Es gibt genügend Rezepte, die beweisen, dass Tofu abwechslungsreich und lecker zubereitet werden kann.