Adventsausstellungen, Konzerte und Weihnachtsmärkte

Über allem „liegt der Duft weihnachtlicher Köstlichkeiten“, so heißt es in der Einladung zum Unterschleißheimer Christkindlmarkt. Das stimmungsvolle Ereignis findet heuer stmals an allen vier Adventswochenenden auf dem Rathausplatz und dem Rathausvorplaz in Unterschleißheim statt. Der Markt ist freitags, samstags, sonntags von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Die Stände mit Speis und Trank öffnen bereits ab 12 Uhr mittags. Bei weihnachtlichen Klängen und festlicher Beleuchtung können die Unterschleißheimer – aber nicht nur die! – die wunderbare vorweihnachtliche Atmosphäre genießen. Zahlreiche Händler bieten auch heuer wieder Kunsthandwerk, Christbaumschmuck und Spielzeug an. Für die Kleinen gibt es wieder ein Kinderkarussell, außerdem zahlreiche kreative Aktionen. Natürlich wird auch der Besuch des Nikolaus erwartet.





Kinder kommen in Unterchleißheim schon am 28. November in der Stadtbibliothek auf ihre Kosten, beim Vorlese- und Malnachmittag. Es werden von 16 bis 17 Uhr Gruselgeschichten vorgelesen. Die Veranstaltung ist für Kinder von vier bis sieben Jahren geeignet. Eintritt frei. Das Kinderkino zeigt am 18. Dezember von 16 bis 17.30 Uhr einen Realfilm. Das Waisenmädchen Ayden und ihre Freunde haben eine Mission: Sie wollen Weihnachten retten! Der Eintritt beträgt ein Euro. Um Weihnachten geht es dann am 19. Dezember (16-17 Uhr). Das Marionetten-Theater Bille führt am 31. Dezember um 15 Uhr „Rumpelstilzchen“ auf und um 19 Uhr „Doktor Faust“.

Die Unterschleißheimer Künstlerpalette „Natur Pur“ stellt Werke lokaler Künstler im Bürgerhaus wieder vom 12. Dezember bis 7. Januar aus. Ausstellungseröffnung ist am 12. Dezember um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.