KLM setzt sich für eine nachhaltige Luftfahrt ein.

KLM Royal Dutch Airlines engagiert sich und ruft zur Kräftebündelung auf, um eine nachhaltige Zukunft des Luftverkehrs zu kreieren. Unter dem Namen Fly Responsibly verpflichtet sich die Fluggesellschaft zu maximalem Fortschritt. Mit einem offenen Brief, der am 29. Juni 2019 in vielen internationalen Zeitungen veröffentlicht wurde, lädt sie alle Beteiligten – einschließlich andere Fluggesellschaften und Flugreisende – zum Handeln ein. Eine Online-Plattform und ein Online-Video unterstützen die Initiative. KLM verpflichtet sich selbst dazu, ihr Wissen in den Bereichen der Nachhaltigkeit, der besten Verfahrensweisen und Tools mit ihren Wettbewerbern zu teilen. Außerdem soll in öffentlichen Diskussionen und weiteren Veranstaltungen geprüft werden, welche realistischen Optionen es gibt, um tatsächliche Fortschritte zu realisieren und Reisende werden dazu eingeladen, vor dem Fliegen verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen.