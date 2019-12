Es lebe der Sport – in Katalonien ganz besonders!

Katalonien sorgt für Bewegung – und wie! Dass die Region zwischen den Pyrenäen und dem Mittelmeer in puncto Sport in der Champions League unterwegs ist, beweisen nicht nur der FC Barcelona und die weltbesten Formel 1- und Motorradrennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, sondern auch das Thema Olympia. Nach den hochgelobten Sommerspielen in Barcelona 1992 bewirbt sich nun die gesamte Region für die Olympischen Winterspiele 2030 und trägt damit die sportlichen Werte Innovation, Gleichheit, Gesundheit und Inklusion in die Welt. Und Katalonien nimmt die Olympiabewerbung zum Anlass, bereits jetzt eine große Kampagne ins Leben zu rufen: das „Jahr des Sporttourismus 2020“.





Was darunter zu verstehen ist? Zum einen hochkarätige Sportveranstaltungen wie der Große Preis von Spanien (Formel 1), die Kanu-Freestyle-Weltmeisterschaften, die Katalonien-Rundfahrt (Rennrad) und der Open Men's Futsal Clubs World Cup (Hallenfußball). Allesamt Events, die nicht nur für die teilnehmenden Profis und Amateure attraktiv sind, sondern auch für sportbegeisterte Zuschauer.