Weihnachtsengel

In „Die Fliege“ hat er sich zum internationalen Durchbruch gespielt, mit „Jurassic Park“ hat er das Mainstream-Kino geknackt, und mit seinen Rollen in „Grand Budapest Hotel“ oder dem zweiten Teil von „Guardians of the galaxy“ hat er gezeigt, dass er auch ein Herz für schräge Stoffe hat: Jeff Goldblum gehört zu den vielseitigsten Hollywood-Schauspielern und hat noch ein weiteres Talent samt zugehöriger Leidenschaft: Er ist ein fantastsicher Jazz-Pianist. Zusammen mit seiner Band „The Mildred Snitzer Orchestra“ hat er im letzten Jahr ein viel gelobtes Debut-Album vorgelegt, in der Zeit danach Festivals wie das Glastonbury gerockt und schon wieder Zeit für ein weiteres Album gefunden. „I shouldn’t be telling you this“ ist aber nicht einfach nur „der Nachfolger“, sondern schafft es, den Erstling sogar noch zu toppen. Hörbare Spielfreude, das richtige Händchen bei der Auswahl des Repertoires und eine ganze Armada von tollen Mit-Musikern und Gaststars wollen dieses Album nicht mehr aus dem Player lassen. Goldblum zelebriert Herbie Hancock und Lalo Schifrin, wagt sich beim 30er-Jahre-Fundstück „Little man, you’ve had a busy day“ selbst ans Gesangsmikro und ist der perfekte Begleiter beispielsweise von Miley Cyrus, die auch als Jazz-Chanteuse überzeugen kann, von Fiona Apple, die einen einmal mehr in einen rauchigen Musikschuppen beamt, und von Gregory Porter, der auf „Make someone happy“ so lässig klingt, als wäre er mit Buddy Jeff gerade von einem entspannten Männer-Urlaub zurück. Ein Album, das einfach Freude macht, vom ersten bis zum letzten Track.





Hollywood-Star und überzeugender Pianist: Jazz mit Jeff Goldblum und dem Mildred Snitzer Orchestra. Das Album heißt „I shouldn’t be telling you this“ und ist bei Decca/Universal Music Jazz erschienen.