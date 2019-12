Weihnachtliches in und um Landsberg

Landsberg mit seinen romantischen Gassen, Plätzen und mittelalterlichen Türmen ist in der dunklen Jahreszeit heimelig und einladend. Die Altstadt rund um die Stadtpfarrkirche, die Fußgängerzone und auf dem Hauptplatz bietet eine einzigartige Kulisse für den Landsberger Christkindlmarkt. Mehr als 50 Händler bauen dort ihre weihnachtlich dekorierten Buden auf und bieten handgemachte Weihnachtsdekorationen aller Art, Krippenzubehör, Schmuck, Weihnachtskarten aus Holz, Tiere, Ketten, Ringe aus Perlmutt und Stein, dekorative Anhänger, lernpädagogisches Spielzeug, Adventsgestecke, Landschaftskerzen, Badesalze, Produkte aus Olivenholz, Lammfellprodukte, Silberschmuck, Geschenkverpackungen, Weihnachtsterne, Lichterketten, Tee und Teezubehör, Ausstechformen, Weihnachtstassen, Weingelee, Felltierminiaturen, Deko-Teelichter, Rosen aus Bändern, Figuren aus Holz, Miniadventskränze, Peel Off, Folien, Bänder, Stanzer, Weller und Präger für Kartenherstellung, Kerzen und Seifen.

Zum Schmausen werden Glühwein, Cocktails, Bratwürste, Maroni, Knoblauch-, Senf- und Meerrettichvarianten, vegane und vegetarische Aufstriche, Pesto für Pasta, Steak- und Dip-Saucen, Crêpes oder Cup Cakes angeboten.

Mit Spannung wird der Nikolaus am Donnerstag, 5. Dezember, um 18 Uhr erwartet. Mit dabei ist auch das Landsberger Christkindl. Das Christkindl wartet auf Besucher im Christkindlhäusl jeden Dienstag um 17 Uhr und am letzten Tag des Christkindlmarktes um 19 Uhr. Es nimmt Wunschzettel entgegen, und es ist auch ein eigener Christkindl-Briefkasten vorhanden. Zu sehen ist auch ein Jesukind in einer lebendigen Kinderkrippe. Während der Woche führen Schulkinder aus Landsberg von Montag bis Donnerstag ab 17.30 Uhr ein Krippenspiel auf.

Jazzband und Alphornbläser

Ein musikalischer Spaziergang findet am Samstag, 7. Dezember, statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem historischen Rathaus. Bei dieser besonderen Stadtführung lässt das Tourdion-Ensemble den Zauber der Renaissance mit weihnachtlichen Madrigalen, Bräuchen und interessanten Geschichten aus der Vorweihnachtszeit wiederaufleben. In rund zwei Stunden erlebt der Besucher eine Kombination von historischen Erklärungen, untermalt mit ausgewählten Liedern und einem Spaziergang durch die Altstadt. Eine Anmeldung bei der Tourist-Information unter der Telefonnummer 08191/128246 ist für den musikalischen Spaziergang erforderlich.Stadtführungen durch die historische Altstadt werden am Samstag und Sonntag jeweils ab 14.30 Uhr angeboten.





Außerdem gibt es jeden Tag Musik. Es spielen unter anderem Blasorchester der Realschulen Landsberg und Kaufering, die Stadtkapelle und die Stadtjugendkapelle Landsberg, die Schülerkapelle Penzing, der Musikverein Eresing und die 12th Street Jazz Connection sowie die Landsberger und Eggertaler Alphornbläser.





Ein besonderes Einkaufserlebnis bieten die Läden der Landsberger Innenstadt. Ein Weihnachtsbummel durch die festlich geschmückten Geschäfte und Boutiquen fördert so manches zutage, das man am liebsten sofort verschenken möchte.





Dabei ist der Weg nach Landsberg nicht weit. Zwischen Memmingen und München und nahe bei Augsburg gelegen ist die Stadt verkehrsgünstig mit der Bahn zu erreichen, aber auch mit dem Auto. Parken kann man in unmittelbarer Nähe der Innenstadt in den Parkhäusern im Schlossberg und der Lechgarage. Weitere Parkplätze stehen an der Waitzinger Wiese und beim Sportzentrum zur Verfügung.





Der Christkindlmarkt ist bis Sonntag, 22. Dezember, geöffnet. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr und am Samstag und Sonntag von 14 bis 20 Uhr. bip