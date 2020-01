Die Berufsbezeichnung ist historisch bedingt und eigentlich überholt. Heute wird diese Ausbildung mit verschiedenen Schwerpunkten angeboten: Neben Milchwirtschaft und Lebensmittelanalytik geht es um den gezielten Einsatz von Mikroorganismen, pflanzlichen und tierischen Zellen, Gewebekulturen und Enzymen zur Herstellung von Produkten, die synthetisch nicht oder nur sehr schwer herzustellen wären. Die Organismen werden durch gezielte Übertragung von Erbinformation in die Lage versetzt, sonst schwer zugängliche Stoffe, wie Arzneistoffe, Aromen, Vitamin oder Enzyme zu erzeugen. Ein weiterer Schwerpunkt ist Pflanzenbau und -analytik: In dieser Sparte steht die Produktion, Züchtung und Analyse von Pflanzen und pflanzlichen Produkten für die Verwendung als Lebensmittel, Futtermittel oder nachwachsende Rohstoffe im Mittelpunkt.





Arbeitsplätze finden agrartechnische Assistenten in den Forschungs-, Entwicklungs- und Betriebslaboratorien der Lebensmittelindustrie, der Biotechnologie, der Pflanzenzucht und Pharmazie sowie in staatlichen oder privaten Laboratorien der Lebensmittel- und Umweltanalytik, in Universitäten und Technischen Hochschulen. Auf dem Berufs-Info-Markt in Fürstenfeldbruck stellen Mitarbeiter der Ausbildungsstätte für agrartechnische Assistentinnen und Assistenten (ATA) in Landsberg am Lech sämtliche Bereiche vor. Für die Ausbildung in Landsberg benötigt man einen mittleren Schulabschluss und sie dauert zwei Jahre. Ein Jahr findet in der Schule statt, das zweite Jahr dient dazu, das Berufsleben in einem Praktikumsbetrieb kennenzulernen.