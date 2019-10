Ofenbauer berät, tauscht und modernisiert

Besitzer älterer Öfen sollten sich rechtzeitig von einem Ofen- und Luftheizungsbauer beraten lassen. Es muss nicht immer der gesamte Ofen ersetzt werden, in manchen Fällen kommen zum Beispiel auch Austausch-Heizeinsätze in Frage. Besitzer einer neueren, emissionsarmen Feuerstätte, die nach dem 1. Januar 2015 eingebaut wurde, müssen nichts tun, denn sie erfüllt die verschärften Anforderungen der 2. Stufe der 1. BImSchV. Der Betrieb des Gerätes ist sogar an Tagen mit Feinstaubalarm, wie z.B. in Stuttgart, erlaubt.