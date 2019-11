Brücken, Kronen, Inlays und Schienen: Das Dentallabor Prückl-maier in Ebersberg stellt alle Arten von Zahnersatz her. Das Unternehmen wurde von Ludwig Prücklmaier 1981 als erste Ein-Mann-GmbH in Bayern gegründet. Angefangen hat er in einem kleinen Raum im Keller. Heute gehört das Labor mit seinen 25 Mitarbeitern zu einer der modernsten zahntechnischen Einrichtungen in Bayern.