Steuer und Recht

Alle drei Anwälte arbeiten aus Leidenschaft und mit Überzeugung im Team. Der aktive kollegiale Austausch sichert den Mandanten eine fachgerechte Beratung, weil auf diesem Wege fachgebietsübergreifende Fragestellungen nicht aus dem Auge verloren werden. So basiert die Arbeit der Rechtsanwaltskanzlei Haenisch, Dr. Nießen und Haenisch auf Fachwissen und Erfahrung, ihr Konzept beruht auf dem Prinzip eines umfassend orientierten Rechtsanwalts. Dazu gehören selbstverständlich auch Wissen und Erfahrung um die regionalen Besonderheiten der Region. Im Landkreis Ebersberg verwurzelt und den Mandanten dauerhaft verbunden, kann die Anwaltskanzlei hier, aber auch im benachbarten Ausland auf vertrauensvolle Verbindungen zu Kollegen zurückgreifen. Sie kooperiert mit Anwälten in Graz, Bozen und Bern, und auch bei juristischen Problemen im Spanisch sprechenden Ausland können sich die Mandanten an die Kanzlei Haenisch, Dr. Nießen und Haenisch wenden.





Für die drei Anwälte hat das Thema Vertrauen einen ganz hohen Stellenwert. Es ist aus ihrer Sicht die Grundlage des Verhältnisses zwischen Rechtsanwalt und Mandant und eine unabdingbare Voraussetzung für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen beiden. Daher arbeiten Friedhelm Haenisch, Dr. Kirsten Nießen und Florian Haenisch Tag für Tag gewissenhaft und kompetent im Sinne ihrer Mandanten und derer jeweiligen individuellen Bedürfnisse und Ansprüche.

