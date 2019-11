WIR IM DACHAUER LAND

Die Ausstellung im Museum Altomünster ist nicht die erste Ausstellung von Puppenstuben und Miniaturen. Bereits vor sechs Jahren wurde hier am Ort die erste Puppenhäuser- und Miniaturen Ausstellung für das Museum geplant und umgesetzt. Miniaturisten versuchen die Realität so genau wie möglich im Maßstab 1:12 nachzubilden. Überwiegend sind die in Altomünster ausgestellten Miniaturen deshalb in diesem Maßstab gefertigt. Dieser für nicht eingeweihte, ungewöhnliche Maßstab „1 zu 12“ bezeichnet das Verhältnis von 1 Zoll (englisch Inch) zu einem Fuß (englisch feet), einer Maßeinheit, die in Amerika immer noch gebräuchlich ist. Jeder, der Puppenhäuser und die dazu erforderlichen Miniaturen selbst anfertigen möchte, muss gerne handwerklich arbeiten, viel Geduld aufbringen und genau hinschauen. Die Herausforderung sei, dass alles im Kleinen maßstabsgetreu und so realistisch wie möglich nachgemacht wird. So gibt es moderne Puppenhäuser mit elektrischen Lampen und Fernsehgeräten, die echte Filme zeigen.





Jeder der gerne handwerklich arbeitet, kann dieses Hobby pflegen. Bevorzugt trifft man in der Puppenhausszene Frauen, aber zunehmend auch Männer. Was der einzelne nicht kann, weil dazu das Geschick oder die Zeit fehlt, kann auf Verkaufsausstellungen fast alles kaufen. Diese Börsen sind außerdem ein internationaler Treffpunkt für Gleichgesinnte und eine wichtige Quelle der Inspiration. Während der Öffnungszeiten der Ausstellung in Altomünster werden wieder verschiedene Sachen angefertigt.

Museum, St. Birgittenhof 6, 85250 Altomünster

Öffnungszeiten: Do. bis Sa.: 13 bis 16 Uhr; So.: 13 bis 17 Uhr

Eintrittspreise: 2,50 Euro; Kinder bis 14 Jahre frei,

Gruppen ab 10 Personen: 2 Euro pro Person.