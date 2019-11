Weihnachtsengel

Er leuchtet und glüht. Manchmal violett, manchmal blau. Grüne Schlangen scheinen in seinem Inneren zu hausen. Daher der Name „Green Mamba“. Was diese glänzende Metallkiste darstellt, erschließt sich vielleicht nicht jedermann oder jederfrau auf den ersten Blick. Doch Hardcore-Gamer kriegen bei seinem Anblick leuch-tende Augen: Es ist ein Gaming PC des Dachauer Herstellers Nexoc. Die Schläuche, Tuben und Zylinder in seinem Inneren, die man dank einer bruchfesten Glaswand beobachten kann, transportieren Kühlwasser. Wie bei einem Auto. Aus demselben Grund. Denn im Dauerbetrieb – der Gaming-Normalzustand an den arbeits- und schulfreien kommenden Feiertagen – laufen die Prozessoren, Festplatten und diverse andere Teile heiß. Sehr heiß. Die übliche Luftkühlung reicht nicht aus. Ein angepasstes Luftkühlsystem macht indes sehr viel Lärm. So kamen findige Masters of Science auf die Idee mit der Wasserkühlung. So wie ihre Diplom-Ingenieur-Ahnen in der Automobilindustrie. „Die Wärme wird auf diese Weise viel effizienter an die Umgebung abgegeben als durch eine reine Luftkühlung“, weiß Nexoc-Experte Daniel Baumer, „die Temperatur im Gehäuse sinkt auf diese Weise um zehn bis 15 Grad.“

Das Wichtigste jedoch: Das Ding schaut verdammt cool aus. Zumal seine Ausstattung vom Feinsten ist: Mit dem Intel Core i7-9700K-Prozessor, dem Motherboard MSI Z390 Gaming Pro Carbon oder auch der Acht-Gigabyte-3D-Grafikkarte VGA MSI RTX2080 von Ventus.

Das vielleicht Beste an dem Stück: Es wird in Dachau hergestellt. Wenn eine Komponente ihren Dienst versagt, sind die Nexoc-Gaming-Spezialisten sofort zur Stelle. „Wir haben alle Teile vor Ort, müssen also nicht auf Ersatzteile aus Asien warten“, erklärt Baumer.



Nexoc Green Mamba Gaming PC, PC-Gehäuse Lian Li PC-O11DX Dynamic TG, Intel Core i7-9700K, MSI Z390 Gaming Pro Carbon, Speicher 32768MB DDR4 PC 3000 G.Skill, Trident Z RGB CL16, VGA MSI RTX2080 8GB Ventus OC, SSD 500GB Samsung EVO Plus M.2, HDD 2TB WD Blue, Made in Dachau, ab 2999 Euro