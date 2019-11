Während das Internet für jüngere Menschen oft unverzichtbar ist, scheinen viele über 65-Jährige hierzulande nach wie vor noch Vorbehalte gegen die virtuelle Kommunikation und Information zu haben. Dies zeigen aktuelle Studien. Die Mehrheit der Älteren ist unsicher im Umgang mit dem Internet und der digitalen Welt. Doch gerade das Internet verschafft auch Senioren die Möglichkeit, ein Stück weit unabhängig zu werden beziehungsweise zu bleiben.



Circa zehn Millionen Menschen in Deutschland nutzen das Internet gar nicht, berichtet die Deutsche Seniorenliga, eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung zitierend: Demnach bestehe die Gruppe der „Offliner“ zu 75 Prozent aus über 65-Jährigen. „Dabei bietet die digitale Technik zahlreiche Möglichkeiten, um das Leben im Alter zu erleichtern“, meint Erhard Hackler, geschäftsführender Vorstand der Deutschen Seniorenliga. So könnten Senioren über das Internet beispielsweise Waren des täglichen Lebens bequem nach Hause bestellen, aber eben auch mit Freunden und der Familie kommunizieren. „Und mit digital unterstützten Pflegeangeboten wird es für ältere Menschen leichter, möglichst lange in der eigenen Wohnung zu wohnen und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben“, so Hackler.