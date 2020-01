Wunderschöne Lindenallee

Wer nicht den gesamten Landkreis bereisen will, der wird in Sachen Naturdenkmäler auch im Stadtgebiet Dachau fündig. Nicht weniger als 30 Naturdenkmäler findet man hier. Sie zu besichtigen lohnt sowohl zu Fuß als auch mit dem Radl. Ein guter Startpunkt, empfiehlt die Umweltabteilung des Landratsamtes, stelle die Linde am Widerstandsplatz dar. Von dort führt eine mögliche Route zur Blutbuche auf dem Stadtfriedhof und vorbei an der Linde in der Gottesackerstraße, welche das Design der Hausfassade beeinflusst hat. Über den Schlossberg geht es weiter zu den Linden und Rotbuchen beim Wasserturm und zum geschnittenen Lindenlaubengang im Hofgarten des Dachauer Schlosses. Beim rückwärtigen Ausgang des Schlossgartens führt eine Treppe an die Amper hinunter. Von dort geht die Route weiter zu den Kastanien und der Linde im Wirtsgarten des Stadtkellers. Der Amperweg führt vorbei an den beiden Rotbuchen an der Südwestecke des Rotkreuzheimes und bis zur Pappel an der Amperbrücke. Nach der Brücke stehen Kastanien und eine Esche im Wirtsgarten der Gaststätte „Drei Rosen“. Folgt man der Schleißheimerstraße gelangt man zu einer wunderschönen Lindenallee beidseitig der Lindenstraße. Die nächsten Naturdenkmäler stehen am Bahnhofsvorplatz: eine Esche, ein Ahorn und mehrere Kastanien. Nach der Linde am Parkplatz in der Martin-Huber-Straße nahe der Kreuzung mit der Ludwig-Thoma-Straße gelangt man an die Rotbuche auf der Ludwig-Thoma-Wiese zurück zum Ausgangspunkt in der Altstadt. Bei Belieben könne man die Route noch bis zur Linde in der Etzenhauser Straße ausweiten. Auf dem Rückweg in die Altstadt, im Hinterhof der Konrad-Adenauer-Straße 27, steht übrigens eine knapp 200 Jahre alte Rotbuche. Ein Blick auf den Baum lohnt.