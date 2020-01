Innerhalb der Wohnung oder des Hauses nimmt die Küche längst schon eine besondere Stellung ein. In Altbauten ist sie meist in einem abgegrenzten Raum, im Neubau oft mit Ess- und Wohnbereich in einer Räumlichkeit. In beiden Fällen ist die Küche Treffpunkt, Kommunikationszentrale und der Ort des Zubereitens von Speisen. Moderne Küchen vereinen heute die beiden wichtigsten Ansprüche von Käufern perfekt: „Die Menschen wollen eine Küche mit rational gestalteten Funktionsbereichen und gleichzeitig eine Ästhetik, die sie emotional begeistert“, sagt Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK). „Mit einer neuen Küche verbinden die Menschen zu Recht Innovationen. Sie wissen, was technisch geht und erwarten eine optimale und zukunftsfähige Ausstattung in ihrer neuen Küche,“ so Irle weiter. Die Sprachsteuerung, die das Öffnen und Schließen von Schränken und Backofentüren, das Starten und Stoppen von Küchengeräten und das Ein- und Ausschalten von Licht ermöglicht, ist daher genauso angesagt wie der energieeffiziente Kühlschrank und die wassersparende Armatur. Die optimale Anordnung der Arbeitszonen, die ergonomisch richtige Höhe der Arbeitsplatten, bestmöglicher Stauraum oder ein fast geräuschloser Dunstabzug sind heute ohnehin Standard der modernen Küche.