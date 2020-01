Hochzeit Sag ja

Männern wird ja nachgesagt, dass sie mit all dem Kleinkram, den eine Hochzeitsplanung zwangsläufig so mit sich bringt, wenig am Hut haben. Aber Vorsicht: Das birgt die Gefahr, dass die Braut das Planen ganz alleine übernimmt. Deshalb dieser Rat an alle künftigen Ehemänner: Dran bleiben! Nur so wird’s am Ende ein Tag, der Braut und auch dem Bräutigam gefällt. Neben all den Dingen, die Braut und Bräutigam für ihre Hochzeit gemeinsam planen, gibt es noch ein paar, für die ein Mann alleine sorgen muss. Und zwar so, dass sie nichts davon merkt.