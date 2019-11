Advent im Dachauer Land

Das Blumenfenster in Dachau in der Münchner Straße 16 ist Markus Bopfingers Welt. Hier setzt er zusammen mit seinem Team all das um, was ihm schon immer wichtig war: Handwerk, Kreativität und den Umgang mit vielen sympathischen Menschen, die er gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit zum Strahlen bringt. Überzeugen kann man sich davon bei der Adventsausstellung des Blumenfensters am Samstag, 23.11. von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 24.11. von 10 bis 17 Uhr. Motto: Sich auf die Vorweihnachtszeit einstimmen bei Plätzchen, Glühwein und Lebkuchen.





Advent ist... auch, sich Zeit nehmen für gemütliche Momente miteinander. Anlass für das heilpädagogische Heim für behinderte Kinder „die wiege“ in Odelzhausen die Bürger zum „wiege Märchenzelt“ am 1. Adventswochenende am Samstag, 30. November von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 14 bis 18 Uhr, auf den Odelzhausener Weihnachtsmarkt am Marktplatz einzuladen. Es freuen sich Monika Barth, ihr Team und natürlich die Kinder und Jugendlichen. Das heilpädagogische Kinderheim „die wiege“ bietet 38 Kindern und Jugendlichen mit geistigen, körperlichen und mehrfachen Behinderungen vom Säuglingsalter bis zum Ende ihrer Schulzeit ein Zuhause. www.die-wiege.info