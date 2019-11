Einmal jährlich treffen sich in München die Anlagespezialisten wichtiger Banken. Unter der Leitung des Finanzjournalisten Klaus Meitinger tauschen sie sich über die aktuelle Entwicklung an den Kapitalmärkten aus und diskutieren, wie Anleger ihre Strategien intelligent anpassen können. Die Ergebnisse dieser Gespräche werden in einer Anzeigensonderveröffentlichung der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht und sind hier Online komplett abrufbar.